Дежурные связисты ведут постоянный мониторинг состояния оптоволоконных, проводных линий и антенн

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Воины-связисты группировки "Центр" обеспечили надежную и непрерывающуюся систему связи между подразделениями на красноармейском направлении спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военные связисты группировки войск "Центр" организовали защищенную систему связи между передовыми подразделениями и командным пунктом, обеспечив бесперебойное управление войсками в ходе наступательных действий на Красноармейском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, связисты круглосуточно работают для обеспечения командного состава различными видами связи с передовыми подразделениями.

Кроме того, дежурные связисты ведут постоянный мониторинг состояния оптоволоконных, проводных линий и антенн связи. В случае обнаружения какой-либо неполадки, линейная оперативная группа на мотоциклах или автомобилях выдвигается к месту разрыва связи.

Специалисты ведут работы по восстановлению и ремонту поврежденных средств связи, а также по сбору кабельных выносов для антенн различных типов в импровизированных мастерских.

"Комплексное обеспечение всеми видами связи позволяет командному составу группировки непрерывно управлять подчиненными подразделениями в любых условиях обстановки", - подчеркнули в военном ведомстве.