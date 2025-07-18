Их уничтожили бойцы РФ

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Инженеры-саперы группировки войск "Север" выявили и разминировали ударный беспилотник и сброс в траншею на харьковском направлении.

Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"В ходе выполнения боевой задачи саперы обнаружили FPV-дрон и сброс в траншею. Специалисты инженерных подразделений отмечают, что приближаться к взрывоопасному элементу ближе, чем на полтора метра, запрещено, так как в нем может находиться датчик изменения магнитных полей <…>. К деревянной жерди был закреплен накладной заряд, с помощью которого он и был уничтожен. Также на наших позициях был обнаружен сброс гранаты от автоматического гранатомёта западного производства. Сброс был уничтожен накладным зарядом", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, инженерно-саперный дозор 44-го армейского корпуса группировки "Север" круглосуточно ведет боевое дежурство и проводит разминирование территорий на харьковском направлении спецоперации.