Боевая работа продолжалась не более двух минут, отметили в Минобороны

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Центр" уничтожили из РСЗО "Град" украинский опорный пункт на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ, скрытый в лесополосе на красноармейском направлении специальной военной операции. <…> Боевая работа продолжалась не более двух минут, и в результате огневого поражения опорный пункт ВСУ был уничтожен залпом 122-мм осколочно-фугасных снарядов", - отметили в оборонном ведомстве.

Там добавили, что после выполнения задачи расчет вернулся в район базирования для пополнения боекомплекта и ожидания новых целей.