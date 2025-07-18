Артиллерийскую установку обнаружили операторы дронов

КУРСК, 18 июля. /ТАСС/. Расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" войск ВС РФ уничтожил самоходную артиллерийскую установку Krab Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумском направлении. Об этом ТАСС сообщил старший оператор 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Артист.

"Нами была замечена польская САУ Krab, экипаж которой "неаккуратно" выехал из лесного массива в Сумской области. Его заметили наши операторы. Было принято решение отработать по этой гаубице двумя-тремя "Ланцетами". САУ была уничтожена", - сказал он.

По словам Артиста, ВСУ на сумском направлении пытаются бороться с "Ланцетами", но практически все их попытки остаются безуспешными.

Прототип САУ Krab был разработан в 2001 году. Первые испытания начались в 2012 году. В самоходке используются натовские снаряды калибра 155 мм. Боевая масса машины составляет 48 т, экипаж - 5 человек, максимальная дальность стрельбы - 67 км.