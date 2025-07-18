ТАСС: солдаты ВСУ в Херсонской и Запорожской областях регулярно сдаются в плен

Самые находчивые украинские военнослужащие сами выходят на связь с ВС РФ, некоторое делают это из тыловых районов, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Украинские военнослужащие регулярно добровольно сдаются в плен российским войскам в Херсонской и Запорожской областях. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Военнослужащие ВСУ сдаются в плен регулярно. Российские военнослужащие при штурме всегда дают возможность сдаться в плен, и многие ей пользуются. Наиболее находчивые сами выходят на связь с российской стороной для получения инструкции по сдаче в плен, а некоторые делают это даже из тыловых районов", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что такое поведение украинских военнослужащих выглядит естественным, так как они попадают на фронт в результате насильственной мобилизации. В связи с этим, по мнению собеседника, у личного состава ВСУ отсутствует как мотивация воевать с Россией, так и необходимые навыки для этого.