Российские военнослужащие выбили подразделения ВСУ с части позиций на юго-западе города, рассказал военный эксперт

ЛУГАНСК, 18 июля. /ТАСС/. Военнослужащие РФ с начала недели выбили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с части позиций на юго-западе Волчанска Харьковской области и зачистили порядка 1,5 тыс. кв. м города. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"С начала текущей недели в ходе освободительных действий в населенном пункте Волчанск наши штурмовики выбили украинских боевиков с части позиций на юго-западе города и зачистили территорию площадью около 1,5 тыс. кв. м", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что с начала недели российские бойцы также взяли контроль над частью домов у Черкасского переулка, улучшили тактическое положение в районе волчанской автостанции и подготовили "небольшой плацдарм" на южном берегу реки Волчья.