Освобождения города в ближайшее время ожидать не стоит, сказал командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения СВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины пытаются сохранить контроль над Красноармейском (украинское название - Покровск) в Донецкой Народной Республике для сохранения угольных предприятий украинского олигарха Рената Ахметова. Такое мнение высказал ТАСС депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения СВО Александр Бородай.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил ТАСС, что украинское командование перебрасывает в Красноармейск и окрестности элитные подразделения пехоты и беспилотной авиации, однако группировка войск "Центр" теснит ВСУ в районе села Удачное к западу от города.

"Район Красноармейска - это район местонахождения нескольких шахт с коксующимся углем, под который построена была еще в советское время металлургическая промышленность Украины. Соответственно, без этого коксующегося угля из этих шахт, которые, кстати, на сегодняшний день являются активами Рената Ахметова, эта промышленность может просто встать. Поскольку украинская военная промышленность до сих пор еще частично функционирует, естественно, противник не хочет этого допустить. Поэтому цепляется за Красноармейск всеми возможными силами и средствами", - сказал собеседник агентства.

Как полагает Бородай, ожидать освобождения Красноармейска в ближайшее время не стоит.

О шахтоуправлении

13 января агентство Reuters сообщило, что Украина прекратила добычу коксующегося угля на шахте в Красноармейске ДНР в связи с продвижением к городу Вооруженных сил РФ. Агентство указало, что это единственная подконтрольная Украине шахта, где велась добыча коксующегося угля.

В декабре "Метинвест" заявил об остановке работы на угольной площадке шахтоуправления в Песчаном недалеко от Красноармейска. Шахтоуправление "Покровское" - крупнейшее предприятие Украины по добыче коксующегося угля, ключевого для металлургической промышленности. Ежегодная добыча угля составляет несколько миллионов тонн. Существенная часть добычи идет на экспорт в страны Европы, что делает предприятие экономически важным для Киева.

В 2023 году уровень производства на шахтоуправлении "Покровское" составил 3,5 млн т. Согласно данным украинских сталелитейщиков, закрытие шахты может привести к снижению производства стали в стране с 7,6 млн т в 2024 году до 2 млн т в 2025 году.