ТАСС: ВСУ не хотят признавать погибшими солдат элитной бригады

По словам собеседника агентства, родственники военных жалуются, что "даже наличие фотографий тела и показаний "побратимов" не являются основанием" для командования признать человека мертвым

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Командование элитной 71-й отдельной егерской бригады, направленной на сумское направление, не хочет признавать солдат погибшими. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Родственники националистов 71-й ОЕБр в соцсетях жалуются, что даже наличие фотографий тела и показаний "побратимов" не являются основанием для командования бригады признать военнослужащего мертвым", - сказал собеседник агентства.

Как сообщали ранее силовики, командование прикомандировало выживших в Сумской области солдат из 158-й отдельной механизированной бригады к элитной 71-й отдельной егерской, и использует как пушечное мясо.