Из них 31 дрон уничтожили над Брянской областью

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили и перехватили 73 украинских беспилотника над регионами России за ночь. Из них 10 дронов сбили над Московским регионом, в том числе 3 летевших на Москву дрона.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 17 июля до 07:00 мск 18 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Из них 31 дрон сбили над Брянской областью, 17 - над Орловской областью, 10 - над Московским регионом, 4 БПЛА - над Республикой Крым и 3 БПЛА - над акваторией Азовского моря. Также по 2 БПЛА уничтожили над Смоленской и Нижегородской областями, по 1 БПЛА - над Белгородской, Калужской и Воронежской областями, а также 1 БПЛА сбили над акваторией Черного моря.