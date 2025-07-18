Это подтверждают вдовы украинских солдат в соцсетях, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. 425-й отдельный штурмовой полк (ОШП) ВСУ понес в районе Мелового Харьковской области существенные потери. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В соцсетях вдовы украинских солдат подтверждают существенные потери 425-го ОШП на данном участке фронта, публикуя сообщения о поиске пропавших без вести вэсэушников", - сказал собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах сообщали, что командование ВСУ перебросило южнее Мелового штурмовые группы из состава 425-го отдельного штурмового полка и механизированных бригад. Там уточняли, что ВСУ спешно пытаются выстроить оборону на рубеже Хатнее - Амбарное в Харьковской области.

Как сообщило Минобороны РФ 3 июля, на харьковском направлении в результате решительных действий бойцов группировки "Север" был освобожден населенный пункт Меловое.