Сослуживцы открыли "дружественный огонь" по дезертирам, пытаясь их уничтожить, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 18 июля. /ТАСС/. 12 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировали из района населенного пункта Зеленый Гай Харьковской области, не выдержав давления со стороны российской армии. Сослуживцы открыли по ним "дружественный огонь". Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В ходе объективного контроля на боровском направлении зафиксирован очередной случай самовольного оставления позиций солдатами вооруженных формирований Украины, в районе населенного пункта Зеленый Гай в Изюмском районе Харьковской области. Украинские военнослужащие в количестве 12 боевиков, не выдержав огневого воздействия со стороны ВС РФ, в ночное время суток покинули занимаемые ДОТы (долговременная огневая точка - прим. ТАСС) и по траншее ушли в юго-западном направлении", - сказал он.

Марочко отметил, что сослуживцы сделали по бегущим несколько сбросов с БПЛА. "Исходя из этого <…> можно с полной уверенностью говорить: позиции были брошены без согласования с командованием", - добавил он.