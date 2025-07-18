Ростех увеличил вчетверо боевой потенциал противотанкового комплекса "Корнет"

Как отметили в госкорпорации, благодаря новому боеприпасу повышается вариативность применения "Корнета", в том числе относительно тех объектов, для которых мощь стандартной ракеты комплекса избыточна

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" разработал кассету, позволяющую установить четыре ракеты "Булат" на противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Корнет". Об этом ТАСС сообщили в Ростехе.

"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" создал решение, которое расширяет боевые возможности противотанкового ракетного комплекса "Корнет". Разработанная специалистами кассета позволяет вооружить любую пусковую установку ПТРК четырьмя новейшими легкими ракетами 9М134 "Булат". Это увеличивает боекомплект комплекса вчетверо и расширяет номенклатуру его типовых целей", - говорится в сообщении госкорпорации.

Как отметили в Ростехе, благодаря новому боеприпасу повышается вариативность применения "Корнета", в том числе относительно тех объектов, для которых мощь стандартной ракеты комплекса избыточна.

В госкорпорации уточнили, что ракета "Булат" предназначена для поражения небронированной, легкобронированной и среднебронированной техники, в том числе с установленной динамической защитой. Кроме того, огонь этими ракетами может вестись с "Корнета" как по очереди, так и одним залпом из двух ракет разом.