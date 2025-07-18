Украинский пленный рассказал, что ВСУ массово передают в Россию координаты ТЦК

По словам Михаила Щавульского, координаты передают разными способами

ДОНЕЦК, 18 июля. /ТАСС/. Новобранцы и уже действующие солдаты ВСУ массово передают российским силам координаты территориальных центров комплектования, рассказал ТАСС пленный солдат 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ Михаил Щавульский.

"Много новобранцев, военных передают данные о расположении ТЦК, чтоб они [ВС РФ] видели и могли ударить. Простых людей отправляют, которые не хотят воевать и никогда оружие не держали", - сказал пленный.

По словам мужчины, координаты передают разными способами. Но в основном это открытые комментарии и боты, по которым можно связаться с российской стороной. В частности, по словам мужчины, координаты центров комплектования массово передавали новобранцы в учебной части, а после - военнослужащие подразделения, в котором он служил.

Ранее ТАСС сообщал, что на границе ДНР и Днепропетровской области в плен сдалась группа солдат ВСУ, в числе которых бойцы 144-й бригады.