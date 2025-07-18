Ранена женщина, повреждены окна домов, сообщил мэр Максим Пухов

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины из ствольной артиллерии ночью обстреляли закрытый детсад и жилые дома в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Ранена женщина, повреждены окна домов, сообщил мэр Максим Пухов.

"Ночью ВФУ (вооруженные формирования Украины - прим. ТАСС) произвели обстрел города из ствольной артиллерии. Один из прилетов пришелся по территории закрытого детского сада. В результате обстрелов повреждены окна многоэтажных жилых домов. Жительница Энергодара получила ранения и была госпитализирована в медсанчасть № 145 ФМБА России, где ей оказывается вся необходимая помощь", - написал Пухов в своем Telegram-канале.

Мэр подчеркнул, что противник стремится запугать жителей Энергодара и "не останавливается ни перед чем, нанося удары по гражданской инфраструктуре".

ВСУ в течение лета 2025 года неоднократно атаковали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры города и непосредственно Запорожской АЭС. Как ранее заявили ТАСС на станции, киевский режим сменил террористическую тактику в отношении Энергодара, начав охотиться напрямую на жителей города. Если прошлым летом ВСУ атаковали системы жизнеобеспечения города, где живут атомщики и их семьи, то сейчас бьют по жилым домам и администрации. Таким образом Киев пытается посеять страх.

Энергодар расположен на левом берегу Днепра и Каховского водохранилища в Запорожской области. В городе проживают сотрудники Запорожской АЭС и члены их семей. В 2022 году Энергодар перешел под контроль Российской Федерации, 30 сентября в результате референдума он в составе Запорожской области вошел в состав РФ.