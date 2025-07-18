Пленный из ВСУ раскритиковал обустройство укреплений в Харьковской области

Неграмотное руководство украинского командования позволило ВС РФ легко взять позиции в приграничных районах

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Блиндажи и укрепления Вооруженных сил Украины, обустроенные под неграмотным руководством командования в приграничных районах Харьковской области, позволяли ВС РФ с легкостью брать позиции ВСУ, а сами украинские военные при этом без сопротивления сдавались в плен. Об этом стало известно из видео, предоставленного Минобороны России.

"В основном мы (военные ВСУ - прим. ТАСС) рыли блиндажи, окопы обустраивали. Плохие укрепления, потому что сразу сдавались они, брались очень быстро. Во-первых, неправильно копали: просто вдоль посадки мы копали. Все думали, что пойдут по полю. Никто по полю, естественно, не шел. Командиры всегда считали, что минировали на полях. А к нам заходили прямо, как положено, брали в плен спокойно. Они смотрели на это, с одной стороны, не спрашивая нашего мнения, как лучше копать, что лучше делать", - сказал военнопленный из ВСУ Сергей Король.

По его словам, его мобилизовали в 2023 году, несмотря на непригодность к военной службе по здоровью. Обещали отправить в тыловые районы, но вместо этого он попал в Харьковскую область на границу.

Пленный рассказал, что отношение к военнослужащим со стороны командования было очень плохое. "Я считаю, что наши жизни меньше стоят, чем трактор. Они (командование ВСУ - прим. ТАСС) никогда не прислушивались к нашему мнению, заставляли делать работу, которую можно было сделать намного легче и быстрее. Ротный обычно с людьми не умел нормально разговаривать - всегда крики, мат, обзывания. Ротный за невыполнение приказов мог избить личный состав, для него это было нормально", - сказал пленный.

В начале июля 2025 года начался штурм позиций ВСУ возле села Меловое российскими подразделениями. Короля в группе из трех человек послали охранять беспилотники, хотя было уже понятно, что позиции не удержать. В блиндаж, где укрывалась группа ВСУ, зашли российские военнослужащие и предложили сдаться без сопротивления, что группа и сделала.

Российские военные разрешили Королю записать видео для своих родных, в котором он попросил их записать ответное видео. Он добавил, что не жалеет о своем выборе, потому что не понимает, за что умирают украинские солдаты. "Ко мне в плену хорошо относятся. Я не понимаю, зачем умирать, непонятно за что, лучше остаться в плену. Со мной обращаются хорошо", - сказал он.