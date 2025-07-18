Артиллеристы "Центра" уничтожили "Краснополями" блиндажи ВСУ в ДНР

В Минобороны РФ уточнили, что успешное выполнение задачи было подтверждено операторами БПЛА "Орлан-30" в режиме реального времени

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Расчеты орудий "Мста-Б" группировки войск "Центр" уничтожили корректируемыми артиллерийскими боеприпасами "Краснополь" блиндажи с личным составом ВСУ около Щербиновки в ДНР, сообщили в Минобороны России.

"В результате разведывательных мероприятий в районе н. п. Щербиновка в ДНР были обнаружены опорные пункты подразделений ВСУ с укрепленными блиндажами для личного состава. Командованием было принято решение на уничтожение фортификационных сооружений противника в момент наибольшего скопления в них личного состава с применением корректируемых артиллерийских боеприпасов "Краснополь". Расчеты орудий "Мста-Б" гвардейской артиллерийской бригады группировки войск "Центр" точными выстрелами уничтожили блиндажи противника", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что успешное выполнение боевой задачи было подтверждено операторами БПЛА "Орлан-30" в режиме реального времени.