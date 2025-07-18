В Крыму ввели запрет на публикацию информации о работе сил ПВО и о БПЛА

Меру приняли, в частности, для обеспечения в республике общественной безопасности, сообщил глава региона Сергей Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов ввел на территории региона запрет на публикацию и распространение в СМИ и соцсетях любой информации о применении беспилотников и последствий их применения, а также о работе сил ПВО, защитных сооружений, последствий терактов, диверсий и других чрезвычайных происшествий.

"На территории Республики Крым вводится запрет на распространение в СМИ, соцсетях и мессенджерах фото- и видеоматериалов, географических координат и иной информации, которая позволяет определить: места размещения систем ПВО, вооружения, техники и пунктов временной дислокации воинских подразделений; последствия теракта, диверсии, иных чрезвычайных происшествий; места попадания, падения, детонации ракет, БПЛА, беспилотных морских роботизированных комплексов", - говорится в сообщении.

Аксенов отметил, что эта мера принята для обеспечения в республике общественной безопасности, охраны военных и других важных объектов.