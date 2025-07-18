Александр Богомаз попросил жителей не снимать и не выкладывать работу противовоздушной обороны

БРЯНСК, 18 июля. /ТАСС/. Система противовоздушной обороны в Брянской области уничтожает воздушные цели над территорией региона. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Уважаемые земляки! Подразделениями ПВО Министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей над территорией нашей области" - написал он.

Глава региона попросил жителей не снимать и не выкладывать работу ПВО. "Не приближайтесь к опасным и незнакомым предметам! Об обнаружении подозрительных предметов сообщайте в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112", - сообщил губернатор.