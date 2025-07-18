На границе ДНР и Днепропетровской области в плен сдалась группа солдат ВСУ

По словам пленных, им не хватило места в боевых машинах, на которых сбежали остальные сослуживцы

ДОНЕЦК, 18 июля. /ТАСС/. Новая группа украинских военнослужащих сдалась в плен на границе ДНР и Днепропетровской области, передает корреспондент ТАСС.

В числе сдавшихся - солдаты 141-й отдельной механизированной бригады ВСУ. По словам военнослужащих, им не хватило места в боевых машинах на которых сбежали остальные их сослуживцы.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на российские силовые структуры об уничтожении двух групп украинских солдат, пытавшихся сбежать из окрестностей села Январское в Днепропетровской области. Боевые машины, на которых двигался личный состав, были уничтожены российскими операторами FPV-дронов.