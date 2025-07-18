ВСУ за неделю потеряли более 1 040 военнослужащих в зоне группировки "Юг"

По данным Минобороны, подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Петровку в ДНР

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Группировка войск "Юг" за неделю поразила более 1 040 единиц личного состава ВСУ в своей зоне ответственности. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1 040 военнослужащих и бронеавтомобиль. Уничтожены 26 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, 6 станций радиоэлектронной борьбы, 17 складов боеприпасов и материальных средств", - сообщили там.

Кроме того, напомнили в Минобороны, подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Петровку в ДНР.