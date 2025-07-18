ВСУ за неделю потеряли более 1 550 военных в зоне действия группировки "Запад"

По данным Минобороны, также уничтожены 113 автомобилей противника

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Недельные потери Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск "Запад" составили более 1 550 военнослужащих, бронетранспортер М113 и 33 склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.

"Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Противник потерял более 1 550 военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113 производства США. Уничтожены 113 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 производства стран НАТО, 14 станций радиоэлектронной борьбы и 33 склада боеприпасов", - сказано в сообщении.