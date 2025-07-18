По данным Минобороны, речь идет о данных за неделю

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за неделю нанесли пять ударов высокоточным оружием и БПЛА, поражены территориальные центры комплектования и предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

"С 12 по 18 июля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено пять групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты инфраструктуры военных аэродромов, места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, арсеналы, склады горючего и военно-технического имущества, территориальные центры комплектования ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - сообщили там.