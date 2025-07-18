По данным Минобороны, в числе потерь противника 17 боевых бронированных машин и 47 автомобилей

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. ВСУ за минувшую неделю потеряли более чем 1180 военнослужащих в зоне ответственности подразделений группировки войск "Север", сообщили в Минобороны РФ.

"Нанесено поражение подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. В Сумской области продолжили продвижение в глубину обороны противника. Поражены скопления живой силы и техники трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1180 военнослужащих", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве уточнили, что в числе потерь противника 17 боевых бронированных машин и 47 автомобилей. "Уничтожены 28 орудий полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов и материальных средств", - добавили в Минобороны РФ.