По данным Минобороны, ВСУ также потеряли 13 боевых бронированных машин и 78 автомобилей

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Недельные потери Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск "Восток" превысили 1 330 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Карла Маркса, Воскресенка, Новохатское Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери ВСУ составили свыше 1 330 военнослужащих, 2 танка, 13 боевых бронированных машин, 78 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии и 7 станций радиоэлектронной борьбы", - сказано в сообщении.