Силы ПВО РФ сбили за неделю 1 387 беспилотников самолетного типа ВСУ

По данным Минобороны, также уничтожили 28 управляемых авиабомб

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили в течение недели 2 управляемые ракеты большой дальности "Нептун", 28 управляемых авиабомб и 1 387 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 2 реактивных снаряда системы залпового огня Himars производства США, 2 управляемые ракеты большой дальности "Нептун", 28 управляемых авиационных бомб и 1 387 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 70 353 беспилотных летательных аппарата, 619 зенитных ракетных комплексов, 24 249 танков и других боевых бронированных машин, 1 577 боевых машин реактивных систем залпового огня, 27 529 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 351 единица специальной военной автомобильной техники.