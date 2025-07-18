Над регионами ЦФО сбили четыре украинских БПЛА

В частности, уничтожили дрон над территорией Белгородской области

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Силы ПВО с 11:00 до 12:00 мск уничтожили четыре украинских беспилотника над четырьмя регионами Центрального федерального округа. Об этом сообщили в Минобороны России.

18 июля в период с 11:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один - над территорией Белгородской области, один уничтожили над Тульской областью, дрон сбили над территорией Калужской области и один над Брянской областью, сообщили там.