Бойцы бригады "Невский" поразили дронами позиции ВСУ на часовоярском направлении

После атаки сопротивление украинской стороны на обнаруженной точке прекратилось

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Операторы БПЛА бригады "Невский" Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск уничтожили блиндажи и окопную систему ВСУ на часовоярском направлении. Об этом сообщили ТАСС в бригаде.

"На часовоярском направлении расчеты БПЛА добровольческой бригады "Невский" в составе Южной группировки войск продолжают успешно поддерживать продвижение штурмовых групп. На одном из участков лесополосы, удерживаемой ВСУ, операторы БПЛА обнаружили и вскрыли очередной укрепленный пункт врага (блиндажи и окопную систему). После огневого поражения сопротивление ВСУ на данной позиции было прекращено", - сказано в сообщении.