Они повторяют тезисы про необходимость дезертирства из ВС Украины и превращения страны в испытательный полигон типа Афганистана, указали в силовых структурах РФ

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Представители националистических кругов Украины высказали резко негативное отношение к словам Владимира Зеленского о невозможности ротации в ВСУ до окончания конфликта. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах РФ.

"Серьезный общественный резонанс вызвали на Украине заявления Зеленского о невозможности демобилизации и ротаций до окончания конфликта, а также публикация Reuters о том, что Киев предлагает всем западным оборонным компаниям тестировать на украинской территории новейшее вооружение. Некогда ярые украинские националисты сегодня повторяют "тезисы российской пропаганды" про необходимость дезертирства из ВСУ и превращения Украины в испытательный полигон типа Афганистана", - сказал собеседник агентства.

По его словам, оба этих заявления Зеленский произносит на регулярной основе, начиная с 2022 года. Возможно, таким образом киевский режим решил в очередной раз произвести оценку общественного мнения в стране, отметил он.