В Минобороны РФ сообщили, что шесть беспилотников сбили над Московским регионом

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны с 14:00 до 18:00 мск сбили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России.

Из них шесть сбито над Московским регионом, сообщили в Минобороны РФ.

"18 июля т. г. в период с 14:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 9 - над территорией Калужской области, 9 - над территорией Брянской области, 6 - над территорией Московского региона (в том числе 5 летевших на Москву) и по 1 - над территориями и Курской и Смоленской областей", - сообщили в российском военном ведомстве.