Гвардии сержант Сергей Шевяков также открыл огонь по бронетехнике противника, уничтожив две БМП и до десяти украинских военнослужащих

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Гвардии сержант Сергей Шевяков при выполнении боевой задачи по артиллерийской поддержке российских подразделений в составе самоходного противотанкового ракетного комплекса отвлек на себя дрон ВСУ и спас российскую военную технику от огня противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"По окончании боевой работы по целям националистов экипажу поступила команда на смену позиции. Перед началом движения в небе появился разведывательный беспилотный летательный аппарат противника. Вскоре в район расположения машины начали прилетать снаряды вражеской артиллерии. Доложив сложившуюся обстановку на пункт управления, гвардии сержант Шевяков выдвинулся на запасной рубеж развертывания, чтобы не привести вражеский дрон-разведчик к другим машинам своего подразделения. Во время движения разведывательный БПЛА противника был уничтожен средствами ПВО, и артиллерийский обстрел прекратился", - рассказали в оборонном ведомстве, добавив, что Шевяков открыл огонь по бронетехнике противника, уничтожив две БМП и до десяти военнослужащих ВСУ.

В ведомстве также рассказали о гвардии рядовом Юрии Наумове, который в ходе выполнения задач по обеспечению технического обслуживания расчета реактивной артиллерийской батареи сумел устранить неисправность одной из машин и помог расчету без потерь эвакуироваться из-под огня ВСУ.

"В результате обстрела противника силовая установка одной из боевых машин отказала в работе, вследствие чего расчет с боевой машиной не могли самостоятельно покинуть огневую позицию. Оценив обстановку, гвардии рядовой Юрий Наумов быстро среагировал и выдвинулся на огневую позицию к неисправной боевой машине. Находясь под плотным артиллерийским огнем артиллерии противника и не растеряв самообладание, <…> смог организовать и произвести экстренную эвакуацию боевой машины и личного состава", - рассказали в оборонном ведомстве.