Из них 48 аппаратов уничтожили в Брянской области

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили 87 украинских беспилотников над регионами РФ.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"18 июля текущего года в период с 18:15 мск до 23:05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 48 - над территорией Брянской области, 12 - над территорией Орловской области, 10 - над территорией Калужской области, 8 - над территорией Ростовской области, 5 - над территорией Московского региона, в том числе 2, летевших на Москву и по 1 БПЛА - над территориями Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областей", - говорится в сообщении.