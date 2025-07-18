Как сообщил мэр столицы, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Система ПВО Минобороны РФ сбила шесть украинских беспилотников, летевших на Москву.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"ПВО Минобороны уничтожено три вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр.

Позже мэр Москвы сообщил о сбитии еще трех вражеских беспилотников.

Накануне в течение дня он сообщил о сбитии 13 беспилотников, летевших на столицу.

В новость были внесены изменения (00:38 мск; 01:14 мск) - добавлена информация об отражении атаки еще трех БПЛА.