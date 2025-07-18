Как сообщил мэр столицы, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Еще три БПЛА сбиты на подлете к Москве, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

Количество сбитых беспилотников, летевших на Москву, достигло 13 с начала суток.

"Отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он.

Позже мэр столицы сообщил об отражении атаки еще одного БПЛА.

После полуночи 19 июля он сообщил о сбитии других 11 беспилотников, летевших на столицу. Накануне, по словам Собянина, была отражена атака 13 БПЛА на Москву.

В новость были внесены изменения (01:49 мск) - добавлена информация о сбитии еще одного БПЛА.