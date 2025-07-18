Украинское командование направляет в этот район все элитные подразделения, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 19 июля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) не оставляют попыток атаковать на стыке Курской и Сумской областей, однако армия РФ не дает противнику прорвать линию обороны. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Речь идет о Теткинском и Глушковском районах.

"Главным, что бы я хотел отметить из успехов наших войск на сумском направлении - это то, что мы не допустили прорыва своей оборонительной линии. Сейчас это направление очень сложное, поскольку украинское командование направляет сюда все элитные подразделения, свои резервы командования для того, чтобы удержать хоть какой-нибудь плацдарм в Курской области. Но вместе с тем наши ребята не позволили украинским боевикам осуществить свой замысел", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что у Теткино Курской области военная обстановка продолжает оставаться "очень сложной", поскольку украинские войска по-прежнему пытаются зайти на территорию РФ, в том числе и на других участках курского приграничья.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что украинские войска "серьезно закрепились" на высотах у Юнаковки Сумской области, российские бойцы их планомерно уничтожают, это позволит продолжить продвижение в населенном пункте. По подсчетам ТАСС на основе данных Минобороны России, ВС РФ освободили 15 населенных пунктов в Сумской области, в том числе Бессаловку.