Марочко: ВС РФ ежедневно продвигаются у Зеленой Долины в ДНР и "поджимают" ВСУ

Военный эксперт ожидает "очень позитивных новостей" с этого участка фронта в ближайшее время

ЛУГАНСК, 19 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ ежедневно продвигаются у Зеленой Долины Донецкой Народной Республики и "поджимают" подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо Зеленой Долины: действительно там есть успехи. Наши войска ежедневно продвигаются на данном участке. Дело в том, что Зеленая Долина - это тот населенный пункт, который открывает очень обширные оперативные просторы, чем и пользуются наши военнослужащие. Сейчас все больше и больше мы поджимаем украинских боевиков. И очень надеюсь, что в ближайшее время с данного участка местности будут очень позитивные новости", - сказал он.

16 июля Марочко сообщал ТАСС, что российские бойцы, совершив рывок, на 1 км вклинились в оборону ВСУ у Зеленой Долины и заняли новые позиции в лесополосе.