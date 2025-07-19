В России разработали систему лазерной защиты БПЛА от зенитно-ракетных комплексов

Технический результат от применения изобретения заключается в отклонении зенитных ракет с командным наведением в лазерном канале от цели, говорится в патенте Минобороны

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Третий Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны России запатентовал устройство постановки помех зенитным средствам с лазерным командным наведением, предназначенное для защиты беспилотных летательных аппаратов. Это следует из документа, имеющегося в распоряжении ТАСС.

"Задачей настоящего изобретения является противодействие переносным зенитно-ракетным комплексам с командным наведением в лазерном канале. Технический результат от применения предложенного изобретения заключается в отклонении зенитных ракет с командным наведением в лазерном канале от цели", - говорится в патенте.

В момент прицеливания зенитно-ракетных комплексов противника на беспилотник датчики обнаруживают направленное лазерное облучение, а анализатор определяет направление и передает сигнал на блок управления. Далее сигнал переходит в блок постановки помех и блок прицеливания. Первый, в свою очередь, формирует лазерный луч достаточной мощности, а второй направляет его в точку нахождения зенитного средства. Лазерный луч же вносит ложную информацию в систему наведения ракеты.

Как подчеркивают авторы разработки, обеспечение защиты летательных аппаратов от зенитных средств является одной из наиболее важных целей, учитывая современный уровень развития вооружений.