Военный эксперт отметил, что украинские власти также вывели из города почти всех офицеров

ЛУГАНСК, 19 июля. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) эвакуировало из Купянска Харьковской области все пункты управления и вывело из города почти всех офицеров, чтобы обезопасить их. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Если мы говорим за Купянск: по моей информации пункты управления [ВСУ] уже перенесены за пределы населенного пункта. То есть офицеры себя таким образом обезопасили. По сути, сейчас в Купянске офицеры практически не присутствуют", - сказал он со ссылкой на собственные источники.

Марочко уточнил, что эвакуация офицеров ВСУ из Купянска не означает, что подразделения украинских войск полностью оставили город. "Согласно тактике НАТО, офицеры решили себя обезопасить и оставить на передовой, в основном, рядовой состав", - сообщил он.

15 июля Марочко сообщал ТАСС, что ВСУ строят фортификации и укрепляют линию обороны сразу на нескольких участках фронта под Купянском. Таким образом украинские офицеры готовили позиции для солдат ВСУ после оставления города командованием.