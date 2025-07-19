Потери в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 155 украинских военнослужащих, сообщает Минобороны РФ

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Подразделения украинских войск за минувшие сутки потеряли в зоне СВО свыше 1 195 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 155 военнослужащих, "Запад" - более 230 военнослужащих, "Юг" - до 125, "Центр" - более 450, "Восток" - до 190, "Днепр" - более 45 военнослужащих.

Группировки "Север", "Запад", "Юг"

Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Варачино, Рыжевка, Яблоновка, Юнаковка, Алексеевка и Кондратовка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Гатище и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли боевую бронированную машину, три автомобиля, четыре артиллерийских орудия и склад боеприпасов.

Подразделения Западной группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Синьковка, Новый Мир Харьковской области, Коровий Яр, Карповка и Торское ДНР. Потери противника составили 2 боевые бронированные машины, включая HMMWV производства США, 18 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Часов Яр, Константиновка, Клебан-Бык, Щербиновка и Белая Гора ДНР. Противник потерял два артиллерийских орудия. Уничтожены склад горючего и склад материальных средств.

Группировки "Центр", "Восток", "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Новоукраинка, Муравка, Зверево, Петровского и Удачное ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили 3 боевые бронированные машины, 12 автомобилей, а также 3 артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании.

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новогеоргиевка, Ивановка Днепропетровской области и Зеленый Гай ДНР. ВСУ потеряли 4 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области, Антоновка и Понятовка Херсонской области. Уничтожены пять автомобилей, три артиллерийских орудия, в том числе 155-мм гаубица М777 производства США, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.