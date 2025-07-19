В Минобороны отметили, что с начала проведения СВО уничтожены 664 самолета

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Шесть управляемых авиабомб и 349 беспилотников самолетного типа сбиты российскими средствами противовоздушной обороны за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 349 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала проведения СВО уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 70 702 беспилотных летательных аппарата, 619 зенитных ракетных комплексов, 24 259 танков и других боевых бронированных машин, 1 577 боевых машин реактивных систем залпового огня, 27 576 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 38 402 единицы специальной военной автомобильной техники.