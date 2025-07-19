NYT: в июне ВС РФ добились максимального продвижения с начала 2025 года

Издание связывает эти успехи с эффективным использованием авиационной поддержки, крылатых ракет, численным превосходством российских войск

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Интенсивность наступления ВС РФ позволила в июне освободить наибольшую площадь территорий с начала 2025 года. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Издание связывает эти успехи с эффективным использованием авиационной поддержки, крылатых ракет, численным превосходством российских войск, а также с возросшим числом ударов с применением БПЛА.

По мнению газеты, способность Украины вести боевые действия в будущем пока под вопросом, так как администрация президента США Дональда Трампа "посылает противоречивые сигналы" о желании продолжать оказывать военную поддержку Киеву.

По оценке NYT, непрекращающиеся атаки ВС РФ оказывают давление на украинскую армию, которая и так испытывает проблемы с комплектацией.

20 июня президент РФ Владимир Путин отмечал, что российская армия наступает по всем направлениям на всей линии боевого соприкосновения каждый день.