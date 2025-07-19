Ее переместили практически в полном составе, указали в российских силовых структурах

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Бригада береговых войск ВСУ, которая понесла потери после провокации в Краснояружском районе Белгородской области, вновь переброшена в Сумскую область. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

"Восполнив потери после краснояружской провокации, в Сумскую область практически в полном составе была переброшена 39-я бригада береговых войск", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что подтверждена переброска в Сумскую область подразделений 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады, которая находилась на восполнении потерь после разгрома в суджанском приграничье и последующих боев в Поповке.