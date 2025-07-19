Украинские ресурсы опубликовали видеоролик, подтверждающий это, указали в российских силовых структурах

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Иностранные наемники из Бразилии и Колумбии, заключившие контракт с 47-й отдельной механизированной бригадой (ОМБР) ВСУ, воюют в Сумской области.

Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

"Украинские ресурсы опубликовали видеоролик, подтверждающий активное участие в боевых действиях на сумском направлении наемников из Колумбии и Бразилии, заключивших контракт с 47-й ОМБР ВСУ. Ранее эту же информацию сообщали и военнопленные ВСУ", - сказал собеседник агентства.