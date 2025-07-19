Министр обороны обратил особое внимание на необходимость создания условий для военнослужащих, проходящих службу в условиях Крайнего Севера

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры в одном из гарнизонов в Мурманской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе работы глава российского военного ведомства обратил особое внимание на необходимость создания условий для военнослужащих, проходящих службу в условиях Крайнего Севера. Представители командования гарнизона доложили Андрею Белоусову о состоянии существующих фондов и перспективах развития военного городка", - сообщили в российском военном ведомстве.