Министр обороны осмотрел введенный в эксплуатацию многопрофильный центр, реконструированный в 2024 году для медицинского обеспечения военнослужащих и членов их семей

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал создание условий для лечения и восстановления военнослужащих приоритетной задачей. Об этом сообщили в Минобороны РФ по итогам визита главы российского военного ведомства в Мурманскую область.

"Андрей Белоусов осмотрел введенный в эксплуатацию многопрофильный центр, реконструированный в 2024 году для медицинского обеспечения военнослужащих и членов их семей. Медучреждение оснащено новейшим оборудованием. На базе центра широко применяется телемедицина, что позволяет врачам в случае необходимости оперативно получать профессиональные консультации ведущих специалистов федеральных медицинских центров. Глава российского военного ведомства отметил, что создание всех необходимых условий для лечения и восстановления здоровья военнослужащих является приоритетной задачей", - сообщили в министерстве.

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В МО РФ добавили, что в гарнизоне на базе семейного пространства "Сопки. Семья" создан центр военно-социальной работы, специалисты которого оказывают индивидуальную помощь военнослужащим в своевременном предоставлении положенных мер поддержки и решении различных социальных вопросов. "Для военнослужащих, получивших тяжелые ранения и изъявивших желание продолжить службу, предусмотрена возможность трудоустройства в этом центре. Глава российского оборонного ведомства поручил проработать вопрос по введению для них штатных воинских должностей", - уточнили в Минобороны.