В Минобороны РФ сообщили, что четыре беспилотника уничтожили над Московским регионом

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Силы ПВО с 15:00 до 19:00 мск сбили 27 украинских БПЛА, в том числе 4 над Московским регионом, сообщили в Минобороны России.

"19 июля в период с 15:00 до 19:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 БПЛА - над территорией Брянской области, 6 БПЛА - над территорией Калужской области, 4 БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе 3 БПЛА, летевших на Москву, и 2 БПЛА - над территорией Тульской области", - сказали в ведомстве.