Эта тактика работает эффективно, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 20 июля. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) "опоясало" Купянск Харьковской области блокпостами и заградотрядами в попытке снизить случаи дезертирств украинских солдат из города. Выйти из него украинским военным "практически невозможно", сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Факты дезертирств в Купянске присутствуют, как и на всей линии боевого соприкосновения, но здесь ситуация осложняется тем, что весь населенный пункт опоясан своеобразными блокпостами, заградотрядами. Действительно, очень тщательно контролируется передвижение военнослужащих в Купянске. Тактика эта работает довольно-таки эффективно, поскольку бежать тем боевикам, которых или насильно мобилизовали, или просто закинули в Купянск, практически невозможно. Абсолютно везде стоят шлагбаумы, и выйти из этого населенного пункта практически невозможно", - сказал он со ссылкой на собственные источники.

19 июля Марочко сообщал ТАСС, что командование ВСУ переместило из Купянска все пункты управления и вывело из города почти всех офицеров, чтобы спасти их.