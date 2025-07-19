Это район Петровского и западные окраины Белогоровки, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 20 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины несут большие потери у Петровского (украинское название - Грековка) и на западных окраинах Белогоровки Луганской Народной Республики. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, урон ВСУ наносят бойцы западной группировки войск.

"Если мы говорим о наибольших потерях украинских боевиков на территории Луганской Народной Республики, то это два ключевых населенных пункта - район Петровского и западные окраины Белогоровки. Это в зоне ответственности западной группировки войск", - сказал он.

Марочко добавил, что силы РФ также наносят удары по дислоцированным в Новогригоровке (украинское название - Новоегоровка) подразделениям украинских войск, однако в этом населенном пункте "украинские боевики имеют некие тактические возможности" и несут не такие большие потери, как у Петровского и Белогоровки.