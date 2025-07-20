Марочко назвал самый успешный за неделю участок фронта в зоне спецоперации

Речь о стыке ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 20 июля. /ТАСС/. Участок фронта на пересечении Запорожской и Днепропетровской областей с Донецкой Народной Республикой на текущей неделе стал самым успешным у российских военнослужащих в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Если мы говорим об успехах наших войск в зоне проведения специальной военной операции, то, конечно, если мы говорим по-старому - это южнодонецкое направление, но сейчас это все больше утрачивает смысл, поскольку здесь уже присутствует Запорожская область и Днепропетровская область. Именно этот стык - ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей - был самым успешным у наших войск в текущую неделю", - сказал он.

18 июля в Минобороны РФ сообщали, что ВС РФ за минувшую неделю в зоне специальной военной операции освободили 10 населенных пунктов. Группировка "Север" освободила Дегтярное в Харьковской области, "Юг" - Петровку в ДНР, "Центр" - Николаевку, Маяк и Попов Яр в ДНР, "Восток" - населенные пункты Карла Маркса, Воскресенка, Новохатское в ДНР и Малиновку в Запорожской области. Группировка "Днепр" освободила Каменское в Запорожской области.