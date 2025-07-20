Концерт был организован для военнослужащих, проходящих реабилитацию, и штурмовиков, выведенных с передовой для отдыха

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Концерт фронтовой творческой бригады Московского военного округа прошел в тыловом районе зоны СВО для военнослужащих 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Запад". Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Перед бойцами подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад", выполняющими боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, выступили солисты фронтовой творческой бригады Московского военного округа в одном из тыловых районов в Луганской Народной Республике", - говорится в сообщении.

Отмечается, что концерт был организован для бойцов, проходящих реабилитацию, а также штурмовиков, выведенных с передовой для отдыха. "Специально для военнослужащих была подготовлена концертная программа, состоящая из оригинальных аранжировок песен военных лет, современных патриотических композиций и песен популярных отечественных рок-групп", - рассказали в военном ведомстве.

В МО РФ добавили, что солдаты поблагодарили солистов бригады за постоянную поддержку. "Как говорят сами бойцы, такие выступления помогают снять стресс и перезагрузиться", - подчеркнули в Минобороны.