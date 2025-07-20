ТАСС: оклад наемника сравнялся с зарплатой мобилизованного в ВСУ

При этом иностранцы, воюющие на стороне Киева, не участвуют в штурмовых действиях, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Минимальный оклад наемника примерно равен зарплате мобилизованного солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ), но без участия в штурмовых действиях. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

"Оклад у наемников внушительный: от $2 000 до $5 000 в зависимости от графика работы и должности. Получается, что минимальный оклад наемника примерно равен зарплате мобилизованного бойца ВСУ, с той разницей, что гражданин Украины вынужден участвовать в штурмовых или оборонительных действиях с риском для жизни, в то время как иностранец, по сути, работает сторожем", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что встретить их на линии боевого соприкосновения довольно сложно, но все-таки можно, так как их перебрасывают на участки, где остановить продвижение российских войск уже не получается.

"Если в Херсонской области они все находятся на правом берегу, то на Запорожье более вероятно, что иностранные "туристы" держат оборону какого-то участка", - добавил он.

Силовики напомнили, что, к примеру, в Херсонской и Запорожской областях действуют преимущественно наемники из стран Латинской и Центральной Америки: Никарагуа, Сальвадора, Колумбии, Венесуэлы.

"Реального боевого опыта у них нет, максимум - участие в "уличных войнах", то есть перестрелки, поэтому выполнять боевые задачи их отправляют редко, учитывая, что для связи с такими бойцами нужно держать на командном пункте одного, а возможно и двух переводчиков. В связи с этим наемники используются в основном для охраны и патрулирования территорий", - уточнил представитель силовых структур.